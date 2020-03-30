تنزيل فيديوهات «يوتيوب» عبر «آي فون 11»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عندما يسافر المرء لمسافات بعيدة، أو يضطر للانتظار لفترة طويلة في مكان ما، قد يفكر في مشاهدة بعض الفيديوهات عبر موقع «يوتيوب».

لكن خوفه من نفاد باقة بيانات الهاتف أو عدم وجود اتصال بشبكة الـ«ويب» قد يجعله يفكر في الاستعداد لقضاء هذه الفترة الطويلة بتنزيل ما يرغب فيه من فيديوهات على هاتفه أولاً.

والحقيقة أن هذا الأمر ممكن من خلال تطبيق «يوتيوب» الخاص بهواتف «آي فون».

فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «آي فون 11» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13.3»، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتنزيل الفيديوهات من موقع «يوتيوب»: افتح تطبيق «يوتيوب» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل زر تشغيل الفيديو فوق خلفية بيضاء، ثم ابحث عن الفيديو الذي ترغب في تنزيله وانقر فوقه لفتحه، ومن ثم انقر فوق زر «التنزيل» Download الذي يظهر أسفل نافذة عرض الفيديو، وبعد ذلك اختر درجة الدقة التي ترغب فيها ثم انقر فوق زر «الموافقة» ok في نهاية النافذة المنبثقة، مع ملاحظة أن حجم ملف الفيديو يظهر يمين كل خيار من خيارات الدقة لتحدد على أساسه المستوى الذي يناسب حجم الذاكرة المتاحة.

وللوصول إلى الفيديو انقر فوق زر «المكتبة» Library في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة ثم فوق زر «التنزيلات» Downloads.