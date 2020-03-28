«كورونا» يغيِّر توقعات «سوني» للأرباح.. ويؤجل إعلان نتائجها المالية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سوني كورب» اليابانية للإلكترونيات، أمس، أن الأوضاع المقترنة بتفشي فيروس كورونا المستجد، ربما تؤدي إلى تغيير توقعات الشركة بشأن حجم الأرباح، وقد ترغمها على تأجيل إعلان نتائجها، الذي كان مقرراً الشهر المقبل.

وذكرت الشركة أنه سيكون من الصعب إعلان النتائج في الموعد المقرر، بسبب حالة الغموض الناجمة عن تفشي الفيروس.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن «سوني» كانت استفادت من زيادة الطلب على وحدات استشعار الصورة التي تنتجها وتغذي كاميرات الهواتف المحمولة، لكن إنتاج ومبيعات هذه الوحدات أضيرت خلال الأسابيع الأخيرة.