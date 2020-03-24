«آيسر» تكشف عن شاشة جديدة دون حواف

المصدر: تايبيه -د ب أ

كشفت شركة «آيسر» التايوانية عن شاشة جديدة قياس 34 بوصة، تمتاز بتصميم دون حواف.

وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة تأتي بلوحة (IPS) بنسبة باعية 21:9 وتعمل بدقة الوضوح UWQHD (3440 x 1440 بيكسل)، وتدعم تقنية DisplayHDR وتقنية Radeon FreeSync من AMD، فيما يبلغ معدل تنشيط صورة 75 هرتز. لكن «آيسر» لم تفصح عن زمن الاستجابة لشاشتها الجديدة.

وبينت أن باقة التجهيزات التقنية للشاشة الجديدة تشتمل على منفذ(USB-C 3.1) لتوصيل الأجهزة الطرفية، مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وأجهزة الـ«لاب توب»، حيث يمكن نقل البيانات وشحن الأجهزة عن طريق «كيبل» واحد.

وأضافت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة تأتي مزودة بحامل ثابت يتيح إمكانية تعديل ضبط الشاشة.