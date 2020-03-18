حل مشكلات تشغيل Amazon Fire TV Stick

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتشر، أخيراً، استخدام جهاز Amazon Fire TV Stick باعتباره إحدى تقنيات البث الترفيهي المنزلي، حيث يتم إدخال ملحق Fir Stick بمنفذ HDMI في التلفزيون، ليتمكن المستخدم من الدخول إلى البرامج التلفزيونية والألعاب والموسيقى والأفلام والصور.

ولأن جهاز Amazon Fire TV Stick كغيره من الأجهزة الإلكترونية يعمل باستخدام نظام تشغيل معين، فإنه يتعرض لما تتعرض له لأجهزة الأخرى من البطء أو العمل بشكل غير صحيح. ويمكن حل كثير من المشكلات التي تواجه الجهاز باستخدام ملمح إعادة التشغيل Restart. ويقوم البعض بهذه الخطوة عن طريق نزع الجهاز من مكانه ثم إعادته إليه، غير أن هناك طريقة أفضل لا تستدعي ذلك. فإذا كنت من مستخدمي Amazon Fire TV Stick 4K ورغبت في إعادة تشغيل الجهاز دون انتزاعه من مكانه، اتبع الخطوات التالية:

انقر زر الصفحة «الرئيسة» Home على جهاز التحكم عن بُعد للوصول إلى «الشاشة الرئيسة» Home screen، ثم انقر فوق تبويب «الإعدادات» Settings، ومن ثم انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار My Fire TV، وبعدها مرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى خيار «إعادة التشغيل» Restart وانقر فوقه، وعندها ستظهر نافذة جديدة لتأكيد رغبتك في إعادة التشغيل، انقر داخلها فوق زر إعادة التشغيل ذي اللون الأصفر، وسيستغرق الأمر دقيقة أو دقيقتين حتى يتم غلق الجهاز والعودة للعمل.