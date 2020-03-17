«لايكا» تطلق كاميرا جديدة بـ 78.1 ألف درهم

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أعلنت شركة «لايكا» الألمانية عن إطلاق الكاميرا «S3» الجديدة، بسعر يبلغ 18 ألفاً و600 يورو (نحو 78.1 ألف درهم). وأوضحت الشركة أن الكاميرا المتوسطة الحجم تتمتع بدقة 64 ميغابيكسل، وتعتمد على مستشعر ProFormat يتوافق مع حجم (45 x 30 ملم). وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية لكاميرا «S3» الجديدة، تشتمل على معالج (Maestro II) وذاكرة مؤقتة سعتها 2 غيغابايت، مشيرة إلى أن الكاميرا الجديدة تتمكن من التقاط ثلاث صور في الثانية الواحدة، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة (4K) بسرعة 24 صورة في الثانية، وبدقة وضوح (4096x 2160 بيكسل). وتأتي كاميرا «لايكا» الجديدة بجسم مصنوع من المغنيسيوم مقاوم للطقس، إضافة إلى شاشة (LCD) قياس ثلاث بوصات على الجانب الخلفي مع أربعة أزرار قابلة للبرمجة، ويمكن استعمال الشاشة في وضع «العرض المباشر» Live View.