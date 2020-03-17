استعادة الإصدارات الأقدم من Brave

المصدر: الامارات اليوم

تحرص نظم التشغيل والتطبيقات على إطلاق إصدارات جديدة تحمل تحديثاً لبعض المزايا أو حلاً لمشكلات واجهها مستخدمو الإصدارات الأقدم، أو تحاول التوافق مع تقنيات حديثة. وأحياناً لا تروق لبعض المستخدمين هذه التحديثات ويفضل بعضهم بعد ترقية التطبيق العودة للإصدار الأقدم، فيجد أنه من الصعب العثور على هذا الإصدار. لكن مستخدمي متصفح Brave لا يواجهون المشكلة نفسها، إذ يمنحهم المتصفح إمكانية الرجوع للإصدار الأقدم لو فضلوا ذلك وبسهولة شديدة.

فإذا كنت من مستخدمي إصدار الحواسب من المتصفح، ورغبت في العودة لإصدار أقدم، اتبع الخطوات التالية:

انقر بزر الفأرة الأيمن فوق أيقونة المتصفح على سطح المكتب، وتبدو في شكل رأس أسد برتقالية، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «استعادة الإصدارات الأقدم» Restore Previous Versions وانقر فوقه، لتظهر أمامك نافذة جديدة، تأكد من أن القائمة الخاصة بـ«الإصدارات السابقة» Previous Versions تظهر فوق أرضية بيضاء كدلالة على اختيارها، وعندها ستلاحظ داخل قسم File Versions ظهور الإصدارات الأقدم المتاحة من المتصفح، اختر الإصدار الذي تريده ثم انقر فوق زر «الاستعادة» Restore في نهاية الجانب الأيمن من النافذة، وبعدها انقر فوق زر «الموافقة» Ok في نهاية الشاشة.