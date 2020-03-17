حفظ فيديو الجولة في «غوغل إيرث برو»»

المصدر: الامارات اليوم

يحفل تطبيق «غوغل إيرث برو» Google Earth Pro بميزات كثيرة، حيث إن النسخة الاحترافية التي أتاحتها شركة «غوغل» للمستخدمين مجاناً تتضمن الكثير من الأدوات المهمة.

ومن ذلك مثلاً إمكانية استخدام التطبيق في القيام بجولة بين أماكن عدة، ثم الاحتفاظ بها في شكل فيديو قصير على التطبيق.

غير أن بعض المستخدمين بعد إعداد الفيديو لا يعرفون كيفية الاحتفاظ به على الحاسب.

فإذا كنت أحد هؤلاء المستخدمين، فإليك الخطوات البسيطة التالية التي تمكنك من الاحتفاظ بالفيديو عبر الحاسب: افتح تطبيق Google Earth Pro على جهازك، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجسم الكرة الأرضية، ثم انتقل إلى يسار الصفحة وابدأ البحث عن قائمة «الأماكن» Places وانقر فوقها، ومن ثم مرر داخل القائمة حتى تصل إلى ملف الجولة الذي ترغب في حفظه على جهازك وانقر فوقه بزر الفأرة الأيمن، وبعد ذلك مرر داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق خيار «حفظ المكان على هيئة» Save Place As.

وعندها ستظهر أمامك نافذة جديدة لاختيار المكان الذي ترغب في حفظ الملف به في صيغة Kmz File داخل الحاسب، وهنا اختر المكان الذي تفضله، ثم انقر فوق خيار «الحفظ» Save في يمين النافذة.