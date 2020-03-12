شركة سويسرية تكشف عن «سكوتر» كهربائي بـ 3 عجلات

المصدر: برن - د.ب.أ

كشفت شركة «ميكرو» السويسرية عن «سكوتر» كهربائي اختباري مزود بثلاث عجلات.

وأوضحت الشركة أن «السكوتر» Microletta الجديد يجمع بين سمات «الريترو» والتقنيات الحديثة، ليناسب الاستخدامات اليومية، مشيرة إلى أن «السكوتر» الجديد يزن 120 كيلوغراماً، فيما تصل سرعته القصوى إلى 80 كيلومتراً في الساعة.

وأضافت أن «السكوتر» الاختبار يعتمد على طاقم بطاريات يتيح له بلوغ مدى سير يصل إلى 100 كيلومتر، لافتة إلى أنه يمكن شحن طاقم البطاريات القابلة للخلع بالمقابس المنزلية العادية لمدة قد تصل إلى أربع ساعات.

وأشارت «ميكرو» إلى أن العجلتين الأماميتين تضمنان المزيد من الثبات على الطريق، لاسيما عند اجتياز المنعطفات، فضلا عن زيادة كفاءة الكبح.

ولم تفصح الشركة السويسرية عن موعد طرح أو أسعار الموديل القياسي من «السكوتر» الكهربائي Microletta الجديد.