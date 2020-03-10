4 شركات تقنية كبرى تفتح خدماتها المميزة للعمل عن بُعد مجاناً

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

في إطار المواجهة العالمية لفيروس «كورونا»، والجهود المتنوعة الرامية لاحتوائه والسيطرة عليه، أعلنت أربع شركات تقنية كبرى، فتح خدماتها ونظمها المميزة والمتقدمة في مجال العمل عن بُعد للجميع حول العالم مجاناً سواء لموظفيها أو لعملائها، ليعمل عليها من يريد من منازلهم، بدلاً من الذهاب إلى مقار عملهم، أو إجراء اجتماعات من مقار العمل الأصلية بدلاً من السفر والتنقل من مكان إلى آخر، وذلك لفترة تراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وتشمل هذه الخدمات المستويات المميزة والمدفوعة المخصصة للمؤسسات التجارية في كل من خدمة «غوغل هانغ آوت ميت»، و«مايكروسوفت تيم»، و«سيسكو ويبيكس»، و«لوغ ميلا غو تو ميتنغ».

دعم

جاء الإعلان عن الخطوة الجديدة في بيانات منفصلة متلاحقة صدرت عن شركات «مايكروسوفت وغوغل وسيسكو ولوغ ميلا»، خلال اليومين الماضيين، حيث كان القاسم المشترك بينها هو أن هذه الخطوة تأتي كدعم للمؤسسات والشركات المختلفة حول العالم، في الوقت الذي يتفشى فيه الفيروس، ومساعدتها على القيام بأعمالها. كما أنها في الوقت نفسه تُعد حماية لموظفيها وعملائها، والمتعاملين معها قدر الإمكان، من خلال العمل عن بُعد، كإجراء يسهم في الحد من انتشار الفيروس.

«هانغ آوت ميت»

وأفادت «غوغل» في بيانها، بأنها ستبدأ تقديم إمكانات متقدمة لعقد مؤتمرات الفيديو «هانغ آوت ميت» لجميع عملاء «جي سويت»، و«جي سويت للتعليم» من دون كلفة إضافية، موضحة أن الميزات التي تتوافر عادة للمشتركين من فئة المؤسسات، تشمل الوصول إلى اجتماعات أكبر يصل عدد المشاركين فيها إلى 250 مشاركاً، والبث المباشر لما يصل إلى 100 ألف مشاهد في مجال واحد، فضلاً عن القدرة على تسجيل الاجتماعات وحفظها في «غوغل درايف».

وأشارت إلى أن تقديم هذه الخدمات يستمر مجاناً حتى الأول من يوليو المقبل.

وأضافت «غوغل»: «نظراً لأن المزيد من الموظفين والمعلمين والطلاب يعملون عن بُعد استجابة لعدم انتشار فيروس كورونا، فنحن نريد القيام بدورنا لمساعدتهم على البقاء على اتصال وإنتاجية بغض النظر عن مكان وجودهم».

وأكدت أن تركيزها سيكون على قطاع التعليم، معربة عن التزامها بمساعدة الطلاب ومعلميهم على مواصلة التعلم خارج المدرسة.

«مايكروسوفت تيم»

من جهتها، ذكرت «مايكروسوفت» في بيانها، أنها قرّرت فتح خدمات الإصدار المميز من تطبيق «مايكروسوفت تيم» مجاناً لمدة ستة أشهر، منذ لحظة الاشتراك في «أوفيس 365 إي آي» حتى لو كانت مجاناً، كما سترفع القيود المفروضة على الاشتراك المجاني من «مايكروسوفت تيم»، لكل من يستخدمه مباشرة، ليكون بإمكان الجميع استخدام جميع الميزات المتقدمة التي تتوافر حالياً في الاشتراكات المدفوعة فقط.

وأكدت الشركة أن خدمات «مايكروسوفت تيم» ستكون متاحة مجاناً وبلا قيود ابتداء من اليوم الثلاثاء، بما فيها خواص متنوعة كجدولة مكالمات الفيديو مع زملاء العمل.

«ويبيكس»

بدورها، قالت شركة «سيسكو» كبرى شركات إنتاج معدات بناء شبكات المعلومات عالمياً، إنها وسعت قائمة الميزات المتاحة في نظام «ويبيكس» لمؤتمرات الفيديو، الذي تتيحه في صورة محدودة عبر الإنترنت مجاناً، بحيث يستطيع مستخدموه تشغيل الميزات الإضافية المدفوعة في النظام، منها دعم ما يصل إلى 100 مشارك، واستخدام غير محدود لبقية الخواص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

«جو تو ميتنغ»

وفي السياق ذاته، قالت شركة «لوغ ميلا» المتخصصة في نظم العمل التعاونية عن بُعد، في بيان، إنها قرّرت فتح منتجها «غو تو ميتنغ» مجاناً عبر الإنترنت لمدة ثلاثة أشهر، بكامل خواصه، ليستخدمه موفرو خدمات المواجهة الحرجة حول العالم، وهم مقدمو الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمة والبلديات والمنظمات غير الربحية، كنوع من المساعدة في جهود احتواء «كورونا».

فوائد غير مباشرة

نظر بعض المحللين للخطوة الجديدة من جانب الشركات الأربع من زاوية مختلفة، باعتبارها تحمل لها فوائد غير مباشرة على المدى الطويل. وقالت المحللة الرئيسة في مؤسسة «سي سيس إس إنسايت»، أنغيلا آشندن، إن قرارات تقديم الخدمات المتقدمة مجاناً، على مدى قصير يراوح بين ثلاثة وستة أشهر، يمكن أن يحفز الكثيرين على اعتماد أدوات العمل عن بُعد على المدى الطويل في ما بعد، ويجعلهم يستكشفون القيمة المضافة من وراء تكثيف الاعتماد على تلك النظم، سواء من حيث تقليل الكلفة أو سرعة الإنجاز أو غيرهما.