إنشاء روابط للمواقع المفضلة على سطح المكتب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لا تدخر المتصفحات الحديثة شيئاً لتحقيق رغبات مستخدمها في الوصول إلى ما يرغب فيه من مواقع والتعامل مع محتوى الـ«ويب» بسلاسة. ومن ذلك مثلاً إمكانية الوصول للصفحات المتكررة من خلال اختصار صغير يضيفه مستخدم بعض المتصفحات إلى سطح المكتب، فيصل إلى موقعه المفضل لاحقاً دون الاضطرار إلى فتح المتصفح والبحث عن الموقع المفضل بين قائمة الإشارات المرجعية. وبمجرد النقر فوق الاختصار الجديد سيتم فتح المتصفح تلقائياً والتوجه إلى الموقع المرتبط بهذا الاختصار.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «كروم» وأردت إنشاء اختصار أو رابط لموقعك المفضل للوصول إليه بسهولة من خلال سطح المكتب اتبع الخطوات التالية: افتح المتصفح الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل دائرة ثلاثية ملونة، وتوجه إلى صفحة الـ«ويب» التي ترغب في إنشاء اختصار لها على سطح المكتب، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «المزيد من الأدوات» More Tools وانقر فوقه، وبعد ذلك انقر فوق خيار «إنشاء اختصار» Create Shortcut داخل النافذة المنبثقة التي ظهرت أمامك، ثم اكتب الاسم الذي تريده للاختصار، وانقر فوق زر «إنشاء» Create داخل النافذة الجديدة.