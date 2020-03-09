الوصول إلى لوح التنبيهات من أي نقطة في الشاشة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أصبحت الهواتف جزءاً مهماً من حياة المستخدمين مع تزايد التطبيقات وتنوع أغراضها وثرائها بالكثير من الملامح المهمة، لذا أصبحت الشركات أكثر حرصاً على زيادة مساحة شاشة الهاتف وزيادة طولها. ورغم أن الكثير من المستخدمين يفضلون هذا النوع من الشاشات، إلا أن الوصول إلى لوح التنبيهات، خصوصاً في الهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد»، يستدعي أحياناً التمرير من أعلى الشاشة إلى آخر نقطة فيها، لكن البعض لا يتمكن من أداء هذه المهمة بسهولة، نظراً لطول الشاشة، لذا سمحت هواتف «غالاكسي إس 20» للمستخدم بالوصول إلى لوح التنبيهات وسحبه إلى الأسفل من خلال أي نقطة في الشاشة. فإذا كنت من مستخدمي هواتف تلك الهواتف، وأردت تفعيل تلك الميزة، اتبع الآتي: انقر تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «الشاشة» Display وانقر فوقه. ومرر مجدداً إلى الأسفل داخل صفحة الشاشة حتى تصل إلى نهاية النافذة، ثم انقر خيار «الشاشة الرئيسة» Home Screen، لتظهر أمامك نافذة جديدة، ابحث داخلها عن خيار «التمرير للأسفل للوصول إلى لوح التنبيهات» Swipe Down For Notification Panel، وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله.