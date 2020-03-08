شراء مساحة تخزين إضافية في «غوغل درايف»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يستخدم كثيرون تطبيق «غوغل درايف» للوصول إلى ملفاتهم في أي وقت ومن أي مكان، ولتحميل وتخزين الصور بدقة عالية، وكذلك تحميل المرفقات الكبيرة مع بريد Gmail، فضلاً عن تسهيل استخدام تطبيقات «غوغل» الأخرى والتكامل معها، غير أن السعة التخزينية المجانية في التطبيق لا تزيد على 15 غيغابايت، وهي سرعان ما تمتلئ بالمحتوى إذا كان المرء ممن يستخدمون التطبيق بكثافة.

لذا يسمح «غوغل» للمستخدمين الراغبين في مساحة تخزين إضافية بشراء هذه المساحة، فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «درايف» عبر هواتف «أندرويد»، وترغب في مساحة تخزين مدفوعة من «غوغل»، اتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق «غوغل درايف» على هاتفك، ثم انقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاث نقاط رأسية في أعلى يمين الشاشة.

ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب الإعدادات Settings وانقر فوقه، وبموجب ذلك ستشاهد عروضاً لشراء المزيد من المساحة، إذا كنت قد تجاوزت الحدود المجانية للتخزين.

وبعدها انقر فوق خيار ترقية مساحة التخزين Upgrade Storage ذي اللون الأزرق أعلى الشاشة. ثم مرر للأسفل لاختيار العرض الذي يناسبك ثم انقر فوق زر: الترقية Upgrade. وبعدها أكد رغبتك في الدفع ثم انقر فوق زر الاشتراك Subscribe في نهاية النافذة.