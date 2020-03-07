استخدام ملمح ReadyBoost في نظام «ويندوز 10»

المصدر: الامارات اليوم

عندما يعاني بعض مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» بطء عمل أجهزتهم، فإنهم يضطرون إلى إغلاق علامات التبويب المفتوحة في المتصفحات، أو إعادة تشغيل الجهاز، أو البحث عن البرامج غير المتوافقة مع نظام التشغيل. لكن هذه الإجراءات لا تحل المشكلة أحياناً، فيلجأ البعض إلى الاستعانة بملمح Ready Boost، باعتباره أحد مكونات برامج التخزين المؤقت.

وباستخدام هذه الميزة، فإنه يمكن الاعتماد على وحدة تخزين خارجية كذاكرة تخزين مؤقتة، وتخزين الملفات عليها، ومن ثم تحرير مساحة من الذاكرة العشوائية للجهاز، لكن بشرط ألا تقل المساحة الخالية في هذه الوحدة عن 500 ميغابايت. لذلك، يمكنك الاستفادة من هذا الملمح في نظام تشغيل «ويندوز 10» من خلال الخطوات التالية:

ألحق وحدة Usb Flash بجهازك ثم افتح برنامج: «مستكشف الملفات» File Explorer الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجلد أصفر في الجانب الأيسر من «شريط المهام».

اضغط مع التثبيت أو انقر بزر الـ«ماوس» الأيمن فوق القسم الخاص بوحدة «فلاش» USB Flash Drive أو «بطاقة الذاكرة الرقمية» SD card إذا كنت تستعين بها بدلاً من وحدة «فلاش».

انقر فوق خيار: «الخصائص» Properties داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر فوق تبويب: ReadyBoost ثم فوق خيار: «استخدام هذا الجهاز» Use This Device.

وهنا سيخبرك نظام التشغيل إذا كان الجهاز الذي استعنت بها يمكنك من استخدام ملمح Ready Boost أم لا.

بعد أن يحدد «ويندوز» حجم المساحة المجانية التي يمكنه استخدامها، انقر فوق خيار: «موافقة» ok للاستعانة بهذه المساحة في تشغيل الملمح.