«شيفرا» و«ستورمشيلد» تقدمان حلولاً أمنية للمؤسسات والشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شيفرا» أنها تتعاون مع شركة «ستورمشيلد»، بهدف تزويد الشركات والمؤسسات في المنطقة بمجموعة من حلول أمن البيانات والشبكات ونقاط النهاية، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستعزز شبكة توزيع منتجات «ستورمشيلد» في منطقة الشرق الأوسط من جهة، وستزيد المنتجات والخدمات التي تقدمها «شيفرا» من جهة أخرى. وقال الشريك الإداري في «شيفرا»، محمد إسماعيل، إن «تزايد عدد الهجمات الإلكترونية في المنطقة بالسنوات القليلة الماضية مصدر للقلق والتخوّف. فالشركات في منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل أن تكون غير مستعدة لمثل هذه الهجمات».