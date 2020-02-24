«مارشال» تطلق سماعة رأس بفترة تشغيل طويلة للبطارية

المصدر: لندن- د.ب.أ

أعلنت «شركة مارشال البريطانية» عن إطلاق سماعة الرأس Monitor II A.N.C الجديدة من فئة Over-Ear بسعر يبلغ نحو 320 دولاراً (نحو 1172 درهماً). وأوضحت الشركة أن سماعة الرأس الجديدة تعمل بتقنية «بلوتوث» وتدعم المساعد الصوتي Assistant من «غوغل»، وتتمتع بفترة تشغيل طويلة للبطارية، ومنفذ USB-C، والكثير من الأزرار العملية. وتشتمل سماعة الرأس الجديدة على زر يتيح إمكانية تشغيل وإيقاف وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة بسلاسة، وكذلك التحويل إلى «وضع المراقبة» Monitoring Mode، حتى يتمكن المستخدم من الاستماع إلى البيئة المحيطة بصورة أفضل.

وزودت الشركة البريطانية سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بمنفذ الشحن USB-C، وتمتد فترة تشغيل البطارية إلى 30 ساعة عند تشغيل وظيفة إلغاء الضوضاء الفعالة، بينما تصل إلى 45 ساعة عند تعطيل هذه الوظيفة، ويكفي إعادة شحن البطارية لمدة 15 دقيقة لتشغيل سماعة الرأس لمدة خمس ساعات أخرى، فيما تستغرق عملية الشحن الكامل للبطارية ساعتين.