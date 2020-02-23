التعديل التلقائي لتاريخ ووقت إعداد المستند في «وورد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يزخر تطبيق «وورد» Microsoft Word بالميزات التي لا يعلم المستخدمون عنها شيئاً، رغم أن العلم بها يجنبهم الكثير من الخطوات، والانتقال من الإعدادات الأساسية إلى الإعدادات المتقدمة. ومن هذه الميزات تحديث تاريخ ووقت المستند الذي يعده المستخدم تلقائياً. فأحياناً يكون لدى المستخدم مستند ما يحتوي تفاصيل ينبغي تكرارها في كل مستند جديد، ومن ثم لا يجب على المستخدم وقتها سوى إجراء بعض التغييرات البسيطة في المستند ليظل صالحاً للاستخدام، لكن يعيبه فقط وجود التاريخ أو الوقت القديم. لذا سمحت «مايكروسوفت» لمستخدمي التطبيق بتفعيل ميزة التعديل التلقائي لتاريخ إعداد المستند.

افتح المستند المعد باستخدام تطبيق Word ثم توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة.

وبعدها انقر فوق قائمة الإدراج Insert ثم توجه إلى قائمة Text الفرعية التي ظهرت في أعلى يمين الشاشة. ثم انقر فوق خيار إدراج التاريخ والوقت insert Date & Time الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل جدول وساعة صغيرة.

ثم اختر التنسيق الذي تفضله للوقت والتاريخ، وبعدها انتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار التحديث التلقائي Update Automatically، وبموجب ذلك سيتغير الوقت والتاريخ تلقائياً عند فتح المستند أو طباعته.