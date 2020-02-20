«سنتينل وان» تطرح منصة لصد الهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «سنتينل وان» العالمية، المتخصصة في مجال حماية الطرفيات، الستار، أمس، عن منصة Singularity الأولى من نوعها في جمع البيانات.

وأفادت الشركة في بيان لها، أمس، بأن هذه المنصة تعمل على مزج البيانات، وسجلات الدخول، والتحكم، وخطط التكامل الصادرة عن خطوط حماية الطرفيات، وفحص واستجابة الطرفيات، وأمن إنترنت الأشياء.

وستتمكن المؤسسات، بفضل منصة Singularity، من الوصول إلى بيانات الدعم على امتداد المؤسسة، وبوساطة حل واحد يوفر رؤية شاملة ودقيقة لشبكاتهم وأصولهم، إذ تعمل المنصة على إضافة طبقة أمان مستقلة تعمل بشكل فوري وتغطي مختلف أصول المؤسسة.

وقال الرئيس التنفيذي المؤسس المشارك لدى «سنتينل وان»، تومر وينغارتن: «تفي منصة Singularity بالتزامنا الدائم، القائم على طرح منتجات مبتكرة وغير مسبوقة في الأسواق، بدءاً من الطرفيات وأجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهذه الطرفيات، ومروراً بالسيرفرات والأجهزة الافتراضية المستخدمة في مراكز البيانات، وصولاً إلى الأحمال السحابية المخزنة في حاويات البيانات. كما توفر المنصة نظرة شاملة تغطي كامل المؤسسة وتساعدها على تعزيز دفاعاتها ضد مختلف أنواع الهجمات، وضمن كل مرحلة من مراحل دورة حياة التهديد عبر منصة موحدة ومستقلة».