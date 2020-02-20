إظهار وإخفاء التصنيفات في «بريد غوغل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسمح منصات البريد الإلكتروني بعدد كبير من الخيارات والميزات، ليستطيع المستخدم إدارة بريده الإلكتروني بسهولة. ورغم أن معظم هذه المنصات تنشئ بشكل افتراضي مجموعة من صناديق البريد التي يمكن للمستخدم تلقي أو إرسال رسائله من خلالها، فإنها تتيح لمستخدمها إنشاء المزيد من هذه الصناديق والتصنيفات، وتتيح له أيضاً إخفاء ما يرغب منها، ليظهر لوح القوائم خالياً إلا مما يفضله من هذه التصنيفات. وينتهج «بريد غوغل» Gmail النهج نفسه، لذلك، إذا كنت من مستخدميه فإنه يمكنك إظهار تصنيفات معينة وإخفاء أخرى، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على «بريد غوغل» عبر الويب.

انقر فوق أيقونة الترس الرمادي الموجودة أسفل أيقونة حسابك الشخصي أعلى الشاشة، ثم مرّر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار: «الإعدادات» Settings وانقر فوقه.

توجه إلى شريط قوائم «الإعدادات» أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة: «التصنيفات» Labels. وهنا ستظهر أمامك صفحة جديدة تضم كل التصنيفات المتاحة لصناديق البريد، مثل البريد الوارد، والمميز بنجمة، والبريد المرسل، والرسائل المهمة، والمؤجلة، والمجدولة، وغير ذلك.

اختر التصنيف الذي ترغب فيه بتمرير الـ«ماوس» فوقه، ثم انقر فوق زر «إظهار» Show أو «إخفاء» Hide بحسب رغبتك، علماً بأن الخيار الذي يعمل سيظهر باللون الأزرق، بينما سيظهر الخيار المتوقف عن العمل بلون أسود.