إعادة إظهار الردود على تغريدات «تويتر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحاول الشبكات الاجتماعية التجاوب مع رغبة مستخدميها في تجنب الإزعاج، أو عدم اللياقة من قبل المعلقين أو المتابعين لمنشوراتهم، ومن ثم توفر لهم آليات للتغلب على هذا الأمر. من ذلك مثلاً ميزة «إخفاء الردود» Hide reply غير اللائقة، التي تقدمها شبكة «تويتر». لكن بعض الخبراء ينصح المستخدمين الذين أقدموا على تفعيل هذه الميزة بإلغائها، وذلك لأن «تويتر» لا يخفي الرد بشكل كامل، وإنما يتركه ليظهر في صفحة أخرى، ومن ثم يمكن لمن يرغب أن يشاهده بسهولة، فضلاً عن أن البعض قد يلتقط صورة للرد المخفي ويعيد نشره، بينما لو ترك بين التعليقات الأخرى فلن ينتبه إليه أحد، لذلك إذا كنت من مستخدمي تطبيق «تويتر» وأقدمت على خطوة إخفاء بعض الردود، فيمكنك التراجع عن هذه الخطوة، من خلال فتح تطبيق «تويتر» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل طائر صغير.

افتح التغريدة التي ترغب في إعادة إظهار أحد الردود الخاصة بها، ثم انقر فوق الأيقونة الخاصة بالردود المخفية، وتبدو في شكل مربع يحتوي على سطور عدة تعلو الجانب الأيمن منه دائرة صغيرة.

انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى الأسفل بجوار اسم الشخص الذي أخفيت رده، ثم انقر فوق خيار: «التراجع عن إخفاء الرد» Unhide Reply داخل النافذة التي ظهرت أمامك.