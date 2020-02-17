تفعيل وظائف الأيقونات في Snip And Sketch

المصدر: الامارات اليوم

تحرص شركة «مايكروسوفت» على تقديم التحديثات لنظام التشغيل «ويندوز» بشكل مستمر. وفي التحديثات الأخيرة أدخلت بعض التعديلات على عدد من التطبيقات، كان منها تطبيق لقطات الشاشة الذي أطلقت عليه اسم Snip And Sketch، وهو تطبيق يسمح للمستخدم بالتقاط صور لشاشة الحاسب وتعديلها، وإضافة التأثيرات عليها وتشاركها. وتحفل الشاشة الرئيسة لهذا التطبيق بعدد كبير من الأيقونات التي لا يعرف المستخدم كيفية الاستفادة منها. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك تفعيل وظائف هذه الأيقونات، كما يلي: افتح التطبيق وانتقل إلى أعلى الجانب الأيسر من نافذة التطبيق، وانقر فوق أيقونة المقص لالتقاط صورة جديدة للشاشة. وانقر فوق أي من السهمين اللذين يشيران إلى اليمين أو اليسار لإيقاف التعديل الذي أجريته على الصورة Undo أو إعادته مرة أخرى Redo، وبالنقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل عدسة صغيرة يمكنك زيادة مستوى تقريب الصورة، حيث سيظهر مؤشر صغير يمكنك تحريكه في اتجاه اليمين لزيادة حجم اللقطة. ولتشارك الصورة مع الآخرين عبر البريد وتطبيق «سكايب»، انقر أيقونة السهم الذي يشير إلى اليمين. ولاستعراض مجموعة أخرى من الخيارات كطباعة الصورة أو فتحها بتطبيق مختلف أو فتح إعدادات التطبيق، انقر أيقونة النقاط الثلاث الأفقية.