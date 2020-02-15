2000 هجوم إلكتروني بتطبيقات التعارف في المنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حذّرت «كاسبرسكي» من مخاطر التهاون في التعامل مع تطبيقات التعارف بالمنطقة. وأظهر تحليل أجرته الشركة أن المنطقة شهدت، خلال عام 2019، انتشار 658 تهديداً، اختبأت تحت ستار أكثر من 20 تطبيق تعارف شهيراً، واستطاعت أن تشنّ هجمات، اكتشف منها 2082 هجوماً على 1352 مستخدماً. وكانت مصر أبرز الدول التي تعرضت للهجمات، بما نسبته 31% من جميع الهجمات التي شُنّت في المنطقة، تلتها المملكة العربية السعودية (18%)، ودولة الإمارات (17%).

وغالبا تُستخدم خدمات التعارف الشائعة المستخدمة في جميع أنحاء العالم، مثل Tinder وBumble وZoosk، طعماً في صيد المستخدمين بالبرمجيات الخبيثة التي تنشر عبرها، وتستهدف الأجهزة المحمولة لسرقة البيانات الشخصية، وإغراق المستخدمين في ما بعد بإعلانات غير مرغوب فيها، أو حتى إنفاق أموالهم على اشتراكات باهظة الثمن.

وليست لهذه الملفات علاقة بالتطبيقات الرسمية للتعارف، مع أنها تستخدم اسمها عنوةً، وأحياناً تنسخ التصميم الأصلي لصفحاتها.