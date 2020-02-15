وقف عقد بين «البنتاغون» و«مايكروسوفت» بطلب من «أمازون»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

وافقت قاضية أميركية، أخيراً، على طلب شركة «أمازون» بوقف تنفيذ عقد بمليارات الدولارات لصالح شركة «مايكروسوفت» المنافسة، يتعلق بتزويد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بخدمات الحوسبة السحابية. وتعد هذه الخطوة انتصاراً لشركة «أمازون»، التي احتجت على منح العقد، الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، لشركة «مايكروسوفت» في أكتوبر الماضي.

وأصدرت القاضية، باتريشيا كامبل سميث، هذا الأمر، لكنها احتفظت برأيها. وأمرت «أمازون» بدفع 42 مليون دولار، في حالة إذا ما كان الأمر القضائي خطأ. ورفعت شركة «أمازون»، الشهر الماضي، دعوى قضائية تطلب فيها من المحكمة إيقاف تنفيذ عقد «مايكروسوفت».