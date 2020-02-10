«فوجي فيلم» تكشف عن كاميرا مدمجة جديدة

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «فوجي فيلم» اليابانية، أمس، عن إطلاق الكاميرا المدمجة (X100V) الجديدة، التي تمتاز بعدسة جديدة بالكامل وجسم متين مع تحسين محدد المنظر الهجين.

وأوضحت الشركة أنه تم تجهيز الكاميرا الجديدة التي يبلغ سعرها 1400 دولار (نحو 5140 درهماً)، بشاشة لمسية قابلة للطي، التي تستقر بثبات داخل الجسم عندما لا تكون مطوية للخارج، مشيرة إلى أن الكاميرا الجديدة تمتاز بمقاومة ظروف الطقس، على الأقل عند استعمال حلقة المحول (AR-X100) الاختيارية وفلتر الاتساخات (PRF-49) أمام العدسة.

وأضافت «فوجي فيلم» أن كاميرا (X100V) مزوّدة بمستشعر (X-Trans BSI CMOS) من الجيل الرابع بدقة 26.1 ميغابيكسل، كما أنه للمرة الأولى يأتي مع عدسة (23 mm f/‏‏2). ولفتت الشركة إلى أنها قامت أيضاً بتحسين محدد المنظر الهجين، الذي يتيح للمصور الاختيار بين محدد منظر بصري ومحدد منظر إلكتروني، مبينة أنه يمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة «4K» بسرعة 30 صورة في الثانية أو بدقة 1080 بسرعة تصل إلى 120 إطاراً في الثانية.