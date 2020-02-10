حساب المساحة التي يشغلها «Disney +» في الذاكرة

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تحفل التطبيقات المخصصة لبث الفيديو والعروض التلفزيونية بميزات كثيرة تجعل المستخدمين حريصين على وجودها على هواتفهم،

لاسيما إذا كانت تسمح للمستخدمين بتنزيل الفيديوهات والمسلسلات إلى هواتفهم، والتمتع بها من أي مكان حتى لو لم يتوافر اتصال بشبكة الإنترنت. لكن مع التنزيل المستمر لهذه المواد يخشى المستخدم من استنزاف ذاكرة الهاتف، خصوصاً في هواتف «آي فون» التي تتسم بحجم ذاكرة محدود. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق (Disney +) يمكنك الاطلاع على حجم مساحة التخزين التي يشغلها التطبيق في ذاكرة الهاتف باتباع ما يلي: افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل شعار «ديزني» مرسوم فوق أرضية زرقاء، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوق أيقونة ملفك الشخصي، ومن ثم ابحث داخل النافذة الجديدة عن خيار «إعدادات التطبيق» App Settings وانقر فوقه، وبعدها مرر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «مساحة التخزين على الهاتف»،iPhone Storage، وعندها ستلاحظ أن مساحة الذاكرة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول ذو اللون الأبيض يدل على المساحة المستخدمة، فيما الجزء الرمادي يدل على المساحة الفارغة، أمّا المساحة التي يقتطعها تطبيق «ديزني» فستظهر أمامك باللون الأزرق، وأسفل الشريط تقدير رقمي لهذه المساحة.