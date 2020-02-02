تغيير إعدادات خطوط الطول والعرض في Google Earth

المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

يتضمن تطبيق Google Earth ميزات كثيرة، ويكشف للمستخدم عن تفاصيل عديدة ومتنوعة، كما يسمح له باستكشاف بعض الكواكب والبحار والمحيطات. والأكثر من ذلك أن وفرة البيانات على التطبيق تسمح للمستخدم باختيار ما يشاء من معايير لعرض المحتوى بشكل يتناسب مع احتياجاته. ومن الممكن مثلاً أن يستعرض خطوط الطول والعرض بأكثر من شكل عبر التطبيق. فإذا كنت من مستخدمي إصدار الويب من تطبيق Google Earth، يمكنك تغيير طريقة عرض خطوط الطول والعرض على التطبيق، عبر فتح متصفح «كروم» وتوجه إلى موقع الويب الخاص بتطبيق Google Earth عبر هذا الرابط: https:/‏‏/‏‏earth.google.com/‏‏web/‏‏.

وانقر فوق أيقونة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى يسار الشاشة. ومرّر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات» Settings وانقر فوقه.

ثم مرّر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «الشكل والوحدات»Format And Units وانقر فوقه.

وتوجه إلى خيار «تنسيق خطوط العرض والطول» Latitude/‏‏Longitude Formatting وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة المجاورة له.

وسيظهر أمامك خياران، أولهما الخيار الافتراضي الذي يعتمد على الدرجات والدقائق والثواني في حساب درجات خطوط الطول والعرض، والخيار الثاني، يعتمد على استخدام الكسور العشرية. وانقر فوق زر «الحفظ» Save الأزرق في نهاية النافذة.