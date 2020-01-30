تأجيل قراءة الرسائل في بريد Gmail

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لا تتوقف «شركة غوغل الأميركية» عن إضافة مزيد من الملامح الجديدة إلى بريد Gmail ليتوافق مع الاحتياجات المتجددة للمستخدمين، وليربط أيضاً بين الخدمات المختلفة التي يقدمها.

ومن الميزات التي قدمها البريد أخيراً، إمكانية التفاعل مع الرسائل دون الاضطرار إلى فتحها من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات، مثل إضافة الرسالة إلى صندوق المهملات، أو الاحتفاظ بها في الأرشيف أو اعتبارها مقروءة، أو حتى تأجيل ظهورها في صندوق الوارد. ويعني هذا الإجراء الأخير أنه بمقدور المستخدم تأجيل الرسائل الإلكترونية وإزالتها من البريد الوارد مؤقتاً، على أن تعود الرسالة مجدداً إلى أعلى صندوق البريد الوارد عندما يريد المستخدم ذلك وفي الوقت الذي يحدده. لذلك، إذا كنت من مستخدمي بريد Gmail فإنه يمكنك تأجيل قراءة الرسائل من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك على Gmail عبر الـ«ويب» أولاً.

ابحث عن الرسالة التي ترغب في اعتبارها غير مقروءة، ومرّر الـ«ماوس» فوقها. وهنا ستظهر أمامك مجموعة من الأيقونات، توجه إلى نهاية الجانب الأيسر من الشريط الخاص بها إذا كنت تستخدم الواجهة العربية للتطبيق.

انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل ساعة حائط صغيرة، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة، ثم اختر الوقت الذي ترغب فيه من ضمن الخيارات المتاحة أمامك، وإذا لم يناسبك أي منها، فانقر فوق خيار: «اختيار التاريخ والوقت» في نهاية النافذة.