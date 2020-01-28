«آسوس» تكشف عن حاسوب مكتبي صغير

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «آسوس» التايوانية عن جهاز جديد من فئة الحواسيب المكتبية الصغيرة.

وأوضحت الشركة أن الجهاز (PN62) الجديد يعتمد على معالجات «إنتل» الحالية، حيث يمكن للمستخدم الاختيار بين (Core i7-10710U) و(Core i7-10510U) و (Core i5-10210U) و(Core i3-10110U)، كما يمكن تركيب ذاكرة وصول عشوائي (2.666 MHz) بسعة تصل إلى 64 غيغابايت. وأضافت أنه يتم تخزين نظام التشغيل والبرامج والبيانات على قرص الحالة الساكنة (M.2-SSD) سعة 256 غيغابايت، كما توجد فتحة تركيب 2.5 بوصة لتركيب قرص صلب إضافي.

وبينت «آسوس» أنه يتم الاتصال بالشبكة اللاسلكية عن طريق تقنية (WiFi 6) مع دعم تقنية «بلوتوث 5»، مشيرة إلى أن الحاسوب الصغير الجديد يشتمل على منفذ غيغابت إيثرنت، فيما يتم تشغيل المساعد الصوتي عن طريق الميكروفونات.

ولفتت إلى أنه يتم التحكم في الحاسوب المكتبي الصغير عن طريق جهاز تحكم عن بعد بفضل تجهيزه بمستشعر الأشعة تحت الحمراء المدمج.