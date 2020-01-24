«جارمن» تكشف عن 3 ساعات ذكية بمعايير عسكرية

المصدر: شافهاوزن - د.ب.أ

أعلنت شركة «جارمن»، أمس، عن إطلاق ثلاث ساعات رياضية ذكية تتوافق مع المعايير العسكرية.

وأوضحت الشركة العالمية المتخصصة في تطور أنظمة الملاحة أن الساعة الجديدة (tactix Delta) تتوافق مع المعايير العسكرية (MIL-STD-810) وتتضمن العديد من الوظائف التكتيكية للعمليات الميدانية، إضافة إلى الكثير من وظائف التدريب المتقدمة والخصائص الذكية، مثل الخرائط المثبتة مسبقاً والموسيقى ووظيفة الدفع اللاتلامسي. وأضافت أن ساعة (tactix Delta)، التي يبلغ سعرها 900 يورو (نحو 3780 درهماً)، تمتاز بزجاج الياقوت المقاوم للخدش وجانب خلفي لجسم الساعة مصنوع من الفولاذ، كما أنها مزودة بطبقة (PVD).

وبينت «جارمن» أن ساعتها الجديدة الثانية (Instinct Tactical) تأتي بسعر 350 يورو (نحو 1470 درهماً)، وتشتمل على وضع التمويه، الذي يعمل على تسجيل الأنشطة من دون معلومات الموقع، لافتة إلى أن الساعة تمتاز بتصميم قوي وفقاً للمعايير العسكرية (MIL-STD-810G) ومقاوم للماء حتى (10 ATM).

وتابعت أن ساعة (Instinct Tactical) توفر العديد من الوظائف التكتيكية، مثل وضع الرؤية الليلية وصيغة الموقع المزدوج، موضحة أن الساعة تشتمل على مستشعرات (ABC) و(GPS) و(GLONASS) لتحديد الموقع بشكل مثالي.

أما الساعة الثالثة (Marq Commander)، فأفادت «جارمن» بأنها تحتوي على جميع وظائف ساعة (tactix Delta)، وتأتي في جسم من التيتانيوم وزجاج الياقوت، مع سوار من «النايلون» ونسيج الجاكار فائق الجودة، مشيرة إلى أن سعرها يبلغ 1950 يورو (نحو 8190 درهماً).