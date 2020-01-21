«كلرفول» تكشف عن حواسيب مكتبية جديدة للمحترفين

المصدر: بكين - د.ب.أ

أعلنت شركة «كلرفول» الصينية عن إطلاق سلسلة الحواسيب المكتبية (ProMaster H1) الجديدة، التي تهدف من خلالها إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين.

وذكرت الشركة أن الحواسيب المكتبية الجديدة تمتاز بالأداء الفائق والتصميم النحيف مع تغطية جوانب صندوق الجهاز بالقماش. وأوضحت الشركة أن باقة التجهيزات التقنية لسلسلة الحواسيب المكتبية الجديدة تشتمل على معالج «إنتل Core i7-9700F» ثماني النوى، الذي يعمل بسرعة تصل إلى4.7 غيغاهرتز، بالإضافة إلى بطاقة الرسوميات «نفيديا GeForce RTX 2080 Super». وأضافت «كلرفول» أن سعة ذاكرة الوصول العشوائي تصل إلى 64 غيغابايت وذاكرة أقراص الحالة الساكنة (NVMe SSD) بسعة واحد تيرابايت، وكذلك قرص صلب 3.5 بوصات بسعة تخزينية تبلغ اثنين تيرابايت.

وأشارت الشركة إلى تجهيز صندوق الحاسوب بألواح قماشية على الجوانب لكتم صوت مراوح التبريد، موضحة أنه تتوافر ثلاثة موديلات من الحواسيب المكتبية الجديدة هي: (Advanced) و(Prime) و(Ultra) بسعر يبدأ من 1899 دولاراً (نحو 6970 درهماً).

الحواسيب الجديدة تعمل بمعالج ثماني النوى وبسرعة تصل إلى 4.7 غيغاهرتز.