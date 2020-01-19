«تيليكوم إيتاليا» تعتزم إنشاء شبكة ألياف ضوئية جديدة

المصدر: روما - د.ب.أ

دعت شركة «تيليكوم إيتاليا»، المستثمرين إلى المساهمة في إقامة شبكة ألياف ضوئية فائقة السرعة في إيطاليا، حيث تستهدف تعزيز تواجدها في المدن الصغيرة في مختلف أنحاء البلاد. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن مذكرة للشركة الإيطالية القول إن الهدف هو إقامة شبكة «ذات طاقة فائقة» تصل إلى 1.3 مليون منزل في مختلف أنحاء إيطاليا. ووفقاً للتقديرات الأولية فإن كلفة الشبكة تصل إلى 465 مليون يورو (516 مليون دولار). ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن المصادر القول إن مجلس إدارة الشركة سيجتمع يوم 29 الجاري، لمناقشة المشروع، حيث سيتم الكشف عن مزيد من تفاصيل الخطة خلال اجتماع للمستثمرين في مارس المقبل.