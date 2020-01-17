زيادة الاستفادة من ميزات «تويتر»

المصدر: الامارات اليوم

إذا كنت من مستخدمي شبكة «تويتر» فإنه يمكنك زيادة الاستفادة من ميزات الشبكة كما يلي: يمكنك الاحتفاظ بنتائج البحوث التي أجريتها عبر «تويتر» بالنقر فوق أيقونة الترس في أعلى الركن الأيمن من صفحة نتائج البحث، ثم نقر الخيار الثاني ضمن الخيارات الواردة داخل النافذة المنسدلة. ولتسهيل وصول الجمهور إلى حسابك عبر «تويتر»، يمكنك ربط حساب «تويتر» بالمدونة الخاصة بك بزيارة صفحة Twitter’s Button عبر هذا الرابط: (https:/‏/‏publish.twitter.com)، واختيار زر مشاركة المحتوى أو زر المتابعة، وتسجيل التفاصيل المطلوبة، ومتابعة الإجراءات التي يمكنك بموجبها تضمين الزر داخل مدونتك. كما يمكنك التعرف الى متابعيك ودوائر اتصالك على «تويتر» من خلال تصفح السير الذاتية الخاصة بهم، لكن لو كان عدد المتابعين كبيراً تستطيع الاعتماد على بعض التطبيقات الخارجية مثل تطبيق Socialbro. ولفهم كل جديد على «تويتر» يمكنك متابعة مدونات الشبكة، علماً بأن المنصة تخصص مدونة للإعلانات والأعمال وأخرى للمطورين، ومدونة ثالثة خاصة بأخبار الشبكة. وتستطيع الاستعانة بتطبيق «تحليلات غوغل» للتعرف الى حجم زائري موقعك أو مدونتك القادمين إليك من حسابك عبر «تويتر».