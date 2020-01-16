«ميديا تيك» تطلق معالجاً جديداً لهواتف الألعاب

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «ميديا تيك» عن إطلاق المعالج (Helio G70) الجديد للهواتف الذكية من الفئة المتوسطة والمخصصة للألعاب. ويشتمل المعالج الجديد على بعض التجهيزات المثيرة للغاية، التي تجعله منافساً قوياً لمعالجات شركة «كوالكوم».

وأشارت الشركة التايوانية إلى اعتمادها على تقنية (Hyper Engine) الخاصة، التي تعمل على توزيع مصدر الطاقة ما بين وحدة المعالجة المركزية (CPU) ووحدة معالجة الرسوميات (GPU) بشكل مثالي، وبالتالي يتم تحسين أداء الألعاب.

وأوضحت «ميديا تيك» أن المعالج الجديد يأتي مع أربع أنوية (ARM Cortex-A75) بسرعة تبلغ اثنين غيغاهرتز، مشيرة إلى أنه عند العمل مع أربع أنوية، فإن سرعة المعالج تصل إلى 1.7 غيغاهرتز.

وأضافت الشركة أن معالج (Helio G70) يدعم ذاكرة الوصول العشوائي (LPDDR4x-1800) بسعة تصل إلى ثمانية غيغابايت وذاكرة (eMMc 5.1) وكاميرا بدقة 48 ميغابيكسل، فيما تبلغ دقة وضوح الشاشة (2520 x 1080 بيكسل).

وأشارت «ميديا تيك» إلى أن المعالج الجديد يتوافق مع تقنيات «واي فاي 5» و«بلوتوث 5.0» وضغط الفيديو (HEVC).

يُشار إلى أن الشركة التايوانية لم تعلن عن أي معلومات بشأن موعد طرح المعالج الجديد في الهواتف الذكية المخصصة للألعاب.