إيقاف الدعم الفني وتحديثات الأمان لـ «ويندوز 7» اعتباراً من غد

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مايكروسوفت» عن إيقاف جميع عمليات الدعم الفني وتحديثات الأمان الخاصة بنظام التشغيل «ويندوز 7»، اعتباراً من غد الأربعاء.

ونشر قسم الدعم الفني في الشركة على المدونة الرسمية لـ«ويندوز» تفاصيل عملية الإيقاف، وتبعاتها، وكيفية التعامل مع الموقف.

وأفادت «مايكروسوفت» بأن المستخدمين الذين لايزالون يستخدمون هذا النظام حول العالم سيتلقون بدءاً من يوم غد تنبيهات قد تظهر بملء الشاشة، توضح انتهاء الدعم الفني والتحديثات الأمنية للنظام، موضحة أنه سيكون أمام من يشاهد التحذير بملء الشاشة ثلاثة خيارات، هي: «ذكرني لاحقاً»، «معرفة المزيد»، و«لا تذكرني مرة أخرى».

تحذيرات

وأضافت الشركة أنه إذا لم ينقر المستخدمون على زر «عدم تذكيري مرة أخرى» وفقط صرف الشاشة، فسيستمر في تلقي تحذيرات، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال بات من المتعين على المستخدمين، إما الترقية من داخل النظام الى نظام «ويندوز 10»، أو محو النظام تماماً وتثبيت «ويندوز 10» من جديد، أو تثبيت وتشغيل «ويندوز 10» على التوازي مع «ويندوز 7».

وذكرت أن المستخدمين سيكونون قادرين على الاستمرار في تشغيل «ويندوز 7» بعد التاريخ المحدد لإيقاف الدعم (15 يناير 2020)، إلا أنهم سيكونون أكثر عرضة لمشكلات الأمن المحتملة.

توضيح

وحددت «مايكروسوفت» نقاطاً توضيحية عدة في التدوينة الرسمية الخاصة بإنهاء «ويندوز 7»، بدأتها بالتعريف بانتهاء الدعم، والذي يعني أن الحواسيب التي تعمل بالنظام لن تتلقى اعتباراً من الغد تحديثات الأمان، كما أن خدمة عملاء «مايكروسوفت» لم تعد متاحة لتوفير الدعم التقني للنظام، فيما سيتم البدء بوقف الخدمات ذات الصلة بالنظام، كبعض الألعاب والمركز الإعلامي، وبرنامج المرشد الإلكتروني.

وحول ما يتعين القيام به، أوصت الشركة بالانتقال الى نظام «ويندوز 10» مع حاسب جديد، لكونه أسرع وأكثر خفة وأماناً، لكن مع ذلك يمكن ترقية الحاسب الحالي الذي يعمل بـ«ويندوز 7» ليعمل بـ«ويندوز 10»، عن طريق شراء الإصدار الكامل للبرنامج وتثبيته، غير أن «مايكروسوفت» نصحت بعدم تثبيت «ويندوز 10» على جهاز قديم، لأن بعض الأجهزة التي تعمل بـ«ويندوز 7» غير متوافقة مع «ويندوز 10» أو قد تكون الميزات المتوافرة فيها مقيدة.

الاستمرار

وحول ما يحدث عند متابعة العمل بـ«ويندوز 7»، بينت «مايكروسوفت» أن الحاسب سيواصل العمل، لكنه سيكون أكثر عُرضة للمخاطر الأمنية والفيروسات، لن يتمكن في ما بعد من تلقي تحديثات البرامج، بما في ذلك تحديثات الأمان من «مايكروسوفت»، لافتة إلى أنه سيكون من الممكن تثبيت «ويندوز 7» وتنشيطه بعد انتهاء الدعم، لكن من دون تحديثات حماية من مخاطر الأمان والفيروسات.

وأضافت أنه في حال الاستمرار مع «ويندوز 7» لن يكون هناك دعم لمتصفح «إنترنت إكسبلورر» على الإطلاق، لأن دعم المتصفح على هذا النظام سيتم إيقافه أيضاً.

الشركات

وبالنسبة لمن يستخدمون «ويندوز 7» داخل الشركات والمؤسسات وبيئات العمل المختلفة، أوصت «مايكروسوفت» بالقيام بعملية تحقق ونقل تحت إشراف قسم تقنية المعلومات، مشيرة إلى أنه في كل الأحوال يمكن الاستعانة بمتجر «مايكروسوفت» للحصول على البرمجيات والتطبيقات المطلوبة، للعمل. وفي النهاية أكدت الشركة أن تطبيقات «أوفيس» ستتأثر بانتهاء الدعم، ومن ثم ربما تترك تأثيراً على الوثائق والملفات المرتبطة بها، على الأقل في ما يتعلق بالتهديدات الأمنية.

«كروم» و«ويندوز 7»

أفادت شركة «غوغل»، بأن مستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 7» سيمكنهم الحصول على دعم فني لإصدار «كروم» المتوافق مع النظام لمدة 18 شهراً مقبلة، أي حتى يوليو 2021 على الأقل، وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين سواء من الافراد أو الشركات والمؤسسات الذين لم ينتهوا بعد من مهمة الانتقال إلى «ويندوز 10»، خصوصاً أن بيانات حركة المرور على الإنترنت تشير إلى أن اكثر من 20% من مستخدمي الشبكة لايزالون يستخدمون «ويندوز 7».