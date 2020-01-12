عرض واجهة المستخدم في Brave باللغة العربية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

في محاولاتها المستمرة للاقتراب من احتياجات وتفضيلات المستخدمين، اتجهت متصفحات الويب إلى تقديم واجهة المتصفح باللغة التي يفضلها المستخدم، باعتبار أن اللغة الأم تجعله أكثر فهما للأدوات والميزات المتاحة. ومن المتصفحات التي اتبعت هذا النهج متصفح Brave، الذي أتاح لمستخدميه الاستعانة باللغة العربية كلغة لواجهة المتصفح. فإذا كنت تفضل الاستعانة بالواجهة العربية من التطبيق، افتح متصفح Brave الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رأس أسد برتقالية اللون. وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في التطبيق، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

ثم مرر داخل النافذة حتى تصل إلى الإعدادات Settings وانقر فوقها. وقم بالتمرير للأسفل ثم انقر فوق خيار الإعدادات الإضافية Additional Settings. ومرر مجدداً حتى تصل إلى تبويب اللغات Languages، وانتقل منه إلى قسم اللغة الافتراضية وهي الإنجليزية English. ثم انقر فوق رأس السهم المجاور للقسم السابق ثم فوق خيار إضافة لغة Add Languages، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة صغيرة. وبعدها انقر داخل المربع المجاور لخيار اللغة العربية ثم فوق خيار الإضافة Add في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.