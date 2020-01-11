معيار البلوتوث LE Audio يتيح إجراء اتصالات متعددة

المصدر: لاس فيغاس ■د.ب.أ

كشفت «مجموعة الاهتمام الخاص بالبلوتوث»، وهي منظمة تشرف على تطوير معايير Bluetooth وترخيص تقنياته عن معيار البلوتوث LE Audio الجديد، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات الذي اختتم فعالياته في مدينة لاس فيغاس الأميركية أمس. ويتيح معيار البلوتوث LE Audio الجديد إمكانية إجراء اتصالات متعددة، إضافة إلى إمكانات نقل جديدة؛ إذ سيتمكن المستخدم من إنشاء اتصالات صوتية مع أكثر من سماعة رأس أو مكبر صوت، كما ستستفيد الأجهزة السمعية الشبكية مستقبلاً من المعيار من خلال ربط الهواتف الذكية بأجهزة التلفاز مباشرة بشكل لاسلكي.

ويمتاز معيار البلوتوث LE Audio بتوفير إمكانية نقل البيانات بصورة أفضل حتى مع انخفاض معدل البت بنسبة تصل إلى 50%، وانخفاض استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأعلنت المجموعة عن نشر المواصفات الخاصة بمعيار البلوتوث الجديد خلال النصف الأول من العام الجاري، وبعد ذلك يمكن للشركات العالمية الاعتماد عليه في منتجاتها.