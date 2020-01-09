«آيسر» تطلق شاشة ألعاب كبيرة الحجم

المصدر: لاس فيغاس - د.ب.أ

كشفت شركة «آيسر» عن شاشة ألعاب جديدة تتميز بحجم كبيرة يبلغ 55 بوصة خلال فعاليات معرض «سي إي إس» في مدينة لاس فيغاس الأميركية.

وأفادت الشركة التايوانية بأنها تستهدف من خلال شاشتها الجديدة (Predator CG552K) تلبية متطلبات عشاق الألعاب، موضحة أن الشاشة الجديدة تمتاز بدقة وضوح 4K (3840 x 2160 بيكسل) مع درجة سطوع تبلغ 400 نيت، فضلاً عن توفير دعم كامل لتقنية (VESA DisplayHDR 400).

وأضاف «آيسر» أن لوحة (OLED) تغطي نطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة 98.5%، فيما يبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز وزمن الاستجابة 0.5 مللي ثانية. وبينت أنه يتم تشغيل الألعاب من الحواسيب أو أجهزة الألعاب بسلاسة بفضل تجهيز الشاشة الجديدة بتقنيتي (Adaptive Sync) و(HDMI VRR)، كما يعمل مستشعر الإضاءة على مواءمة درجة سطوع الشاشة تلقائياً حسب ظروف الإضاءة المحيطة.

وأشارت الشركة إلى أنه يتم توصيل أجهزة التشغيل بالشاشة الجديدة عن طريق ثلاثة منافذ (HDMI 2.0) ومنفذي (DisplayPort) ومنفذ (USB-C)، وتشتمل باقة التجهيزات أيضاً على سماعة استريو بقدرة 10 وات.

لكن «آيسر» لم تعلن عن موعد طرح أو أسعار شاشة الألعاب (Predator CG552K) الجديدة.