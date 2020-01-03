المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إزالة العلامات المرجعية في «سكايب»

حظي تطبيق «سكايب» الخاص بأجهزة «آي أو إس» و«ماك» بعدد كبير من الميزات أخيراً، خصوصاً في ما يتعلق بواجهة المستخدم. ومن ذلك مثلاً إمكانية اقتسام شاشة التطبيق، وإضافة علامة مرجعية لبعض الرسائل والمرفقات في المحادثات. فإذا كنت من مستخدمي «سكايب» ورغبت في إزالة إحدى العلامات المرجعية السابق إضافتها للرسائل، اتبع التالي: افتح التطبيق وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف «S»، ثم انتقل إلى تبويب «المحادثات» Chats في أعلى يسار الشاشة، واختر الرسالة المرغوبة أو الملف الذي ترغب في إزالة العلامة المرجعية الخاصة به داخل المحادثة، ومن ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الملف المرغوب على جهاز «ماك»، أو انقر مع التثبيت على جهاز الهاتف، وبعدها مرر داخل النافذة المنسدلة وانقر خيار «إزالة العلامة المرجعية» Remove bookmark. وتستطيع أيضاً استخدام أيقونة النقاط الثلاث الرأسية المجاورة للرسالة أو المرفق في أجهزة «ماك» لإزالة العلامة المرجعية، وذلك بالنقر فوق الأيقونة واختيار إجراء الإزالة من النافذة المنسدلة.