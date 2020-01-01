«مكتشف لاسلكي» لاستعادة المفاتيح المختفية في المنزل

المصدر: هانوفر ــ د.ب.أ

قالت بوابة التقنيات «Techstage.de» الألمانية، إن «مكتشف المفاتيح اللاسلكي» يساعد على استعادة ميدالية المفاتيح المختفية في أحد أركان المنزل.

ولفتت إلى أن هذه الأجهزة المزودة بتقنية «بلوتوث» تعرف باسم أجهزة التتبع، وتأتي في حجم علب الثقاب، ويتم تعليقها في سلسلة المفاتيح، كما يمكن تعليقها في حقائب الظهر، أو الحقائب العادية للحماية من السرقة، إضافة إلى توافر إصدارات مسطحة كبطاقات يتم وضعها في المحفظة.

وأوضحت البوابة الألمانية أنه إذا كان الموديل المراد شراؤه لا يتضمن بطارية قابلة لإعادة الشحن، وهي من الحالات النادرة جداً، فإنه يتعين على المستخدم شراء بطارية واحدة، لأسباب تتعلق بالكلفة والحفاظ على البيئة، مع مراعاة أن تكون هذه البطارية غير مثبتة بشكل دائم ويمكن استبدالها.

ونصحت البوابة التي اختبرت 14 موديلاً من مكتشف المفاتيح اللاسلكي، باختيار الموديلات المقاومة لرذاذ الماء وذات الألوان الساطعة، لكي يسهل تحديد موقعها.

وأشارت إلى أن جميع الموديلات، التي تم اختبارها، تقوم بالوظائف الأساسية بشكل موثوق به؛ حيث يتم تشغيل تنبيه صوتي بسلسلة المفاتيح عن طريق تطبيق الهاتف الذكي، علاوة على أن شدة الصوت بجميع الموديلات كافية لتحديد موقعها في المنزل أو الشقة حتى إذا كانت على مسافة غرف عدة.

وتعمل معظم الموديلات الحالية من مكتشف المفاتيح اللاسلكي بواسطة تقنية «بلوتوث 4.0»، التي تسمح في ظل الظروف المثالية بتحديد مواقع المفاتيح في نطاق يمتد إلى 65 متراً، وهناك بعض الشركات لا تلتزم بمواصفات «بلوتوث»، وتصل إلى مدى تغطية حتى 120 متراً.

وبحسب البوابة الألمانية، يتم تخزين موقع GPS في تطبيق الهاتف الذكي تلقائياً؛ نظراً لأن مكتشف المفاتيح اللاسلكي نفسه لا يتضمن وحدة GPS، وقد أثبتت الممارسة العملية أن هذا الحل المؤقت يعمل بصورة جيدة في العثور على المفاتيح. ومن خلال الخريطة التي تظهر على تطبيق الهاتف الذكي، يتعرف المستخدم إلى الأشياء التي تم تمييزها أو تأمينها بواسطة مكتشف المفاتيح اللاسلكي.

وأشارت البوابة الألمانية إلى أن جميع موديلات مكتشف المفاتيح اللاسلكي تقريباً تدعم وظيفة البحث، وعند تواجد هاتف ذكي في نطاق أي مكتشف مفاتيح لاسلكي، فإنه يرسل موقعه إلى «سيرفر» الشركة، الذي ينقلها بدوره إلى تطبيق صاحب مكتشف المفاتيح اللاسلكي.