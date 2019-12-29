المصدر: الامارات اليوم

استخدام ميزات التمرير في «Android Pie»

تبنى نظام التشغيل Android Pie، نظام التنقل الذي تتبعه هواتف «آي فون إكس»، حيث تخلص من زر المعاينة، وأحل محله التحكم عن طريق التمرير. ورغم أن هذا النظام يحتاج إلى بعض الوقت ليعتاد المستخدم عليه، إلا أن نتائج أدائه أفضل من نظام استخدام الأصابع الثلاث في أداء المهام. فإذا كنت من مستخدمي الهواتف العاملة بـAndroid Pie، يمكنك استخدام التمرير في تنفيذ الإجراءات التي ترغب فيها كما يلي: مرر إصبعك إلى أعلى الشاشة لتشاهد التطبيقات التي استخدمتها، كما يمكنك بالتمرير للأعلى أن تدخل إلى درج التطبيقات، وهو المكان الذي يضم كل التطبيقات الموجودة في الهاتف، وانقر مع الاستمرار فوق زر الصفحة الرئيسة للعودة إلى الشاشة الرئيسة. وعندما تدخل إلى نافذة التطبيقات المستخدمة حديثاً أو نافذة المعاينة، مرر جهة اليمين وانقر مع التثبيت زر الشاشة الرئيسة للتمرير ببطء بين التطبيقات، كما يمكنك رفع إصبعك لفتح التطبيق الأوسط بينها. ومرر جهة اليمين وارفع إصبعك من فوق زر الشاشة الرئيسة للوصول إلى التطبيق السابق.

فتح جهاز «ماك» باستخدام «ساعة أبل»

مع طرح نظام التشغيل «Watchos 3» الخاص بـ«ساعة أبل»، أتاحت شركة «أبل» لمستخدمي الساعة فتح أجهزة «ماك»، واستخدام بعض الملامح بها طالما أنها في نطاق الاتصال بالساعة. لكن مع «WatchOS 6» وسعت الشركة الإمكانات التي يمكن تفعيلها على أجهزة «ماك» من خلال الساعة، مثل الموافقة على تنزيل التطبيقات أو فتح الإعدادات في تفضيلات النظام. فإذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» العاملة بنظام التشغيل الجديد، وأردت استخدامها في فتح جهاز «ماك» والتطبيقات اتبع الآتي: سجل الدخول إلى جهاز «ماك» والساعة بـ«معرف أبل» Apple ID، واستخدم المصادقة الثنائية، ثم افتح قائمة تفضيلات النظام بالنقر فوقها من قائمة Dock، أو النقر فوق شعار «أبل»، ومن ثم انقر خيار تفضيلات النظام من القائمة المنسدلة، وبعدها فوق خيار التأمين والخصوصية، ثم انقر تبويب الخيارات العامة وفوق زر القفل، وعندها انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «استخدام ساعة أبل في فتح التطبيقات وجهاز ماك».