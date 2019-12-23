«بي سي جو» تؤكد أهمية التحقق من دخول الـ «ويب» بـ «فيس بوك»

المصدر: ميونخ - د.ب.أ

أوردت مجلة «بي سي جو» الألمانية أن هناك العديد من مواقع الـ«ويب»، التي توفر للمستخدم وظيفة عملية، تتمثل في إمكانية تسجيل الدخول بها بواسطة بيانات الدخول الخاصة بشبكة «فيس بوك»، بدلاً من إجراءات التسجيل الطويلة، لكن سرعان ما ينسى المستخدم الصفحات التي قام بتسجيل الدخول بها.

لذلك نصحت المجلة بضرورة التحقق من بروفايل «فيس بوك» بصورة منتظمة؛ نظراً لأن مثل هذه الخدمات تتمكن من الوصول إلى البروفايل، والاطلاع على الاسم وصورة البروفايل، وربما قد تصل إلى قائمة الأصدقاء والمحتويات، التي حازت إعجاب المستخدم.

وأوضحت أنه للتحكم في إمكانية وصول مثل هذه الخدمات، يمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات حتى قائمة «التطبيقات ومواقع الويب»، وفي العرض التالي سيتم تحت بند «نشط» إظهار مواقع الـ«ويب» والتطبيقات، التي تم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات «فيس بوك»، وعندئذ يمكن للمستخدم تقييد وصول هذه الخدمات إلى معلومات معينة أو إزالتها على الفور، إذا لم يعد بحاجة إليها.