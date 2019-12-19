«بينكيو» تُطلق 3 شاشات جديدة لعشاق السينما

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أطلقت شركة «بينكيو» التايوانية، ثلاث شاشات جديدة تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق السينما.

وأوضحت الشركة أن الشاشات (EW2780Q) و(EW2780U) و(EW3280U) الجديدة تأتي بلوحة قياس 27 و32 بوصة، وتعمل بتقنية الدقة الفائقة (4K UHD) مع سماعات مدمجة.

وأضافت أن باقة التجهيزات التقنية لشاشة (EW2780U) تشتمل على تقنية (HDRi) وتقنية (Brightness Intelligence Plus)، وسماعات مدمجة للاستمتاع بتجربة مشاهدة رائعة، بينما جهزت «بينكيو» شاشتي (EW2780Q) و(EW2780U) باثنتين من السماعات بقدرة خمسة واط مع دعم الموديل (EW3280U) بـ«صب ووفر» بقدرة خمسة واط، إلى جانب سماعتين بقدرة اثنين واط.

وأكدت الشركة التايوانية تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99% في الموديلين (EW2780Q) و(EW2780U)، بينما تمتاز الشاشة (EW3280U) بتغطية نطاق الألوان (DCI-P3) بنسبة 95%.