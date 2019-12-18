«تويتر» تتيح تحويل الصور الحية في «آي فون» إلى صيغة GIF

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «تويتر»، أمس، عن إتاحة إمكانية تحويل الصور الحية الملتقطة بكاميرا أجهزة «آي فون» و«آي باد» إلى صيغة (GIF).

وأوضحت الشركة أنه إذا اختار المستخدم إحدى الصور الحية، التي تبلغ مدتها ثلاث ثوان، لنشرها على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي، فإنه ستتاح له إمكانية تحويلها إلى صورة (GIF). وبينت أن وظيفة Live Photos مضبوطة مسبقاً في تطبيق الكاميرا بأجهزة «آي فون» و«آي باد»، حيث تسجل أجهزة شركة «أبل» مدة 1.5 ثانية قبل وبعد الصورة الفعلية، بحيث لا يتم إنتاج صورة ثابتة فحسب، وإنما لقطات بالحركة والصوت أيضاً.