«باتريوت» تُطلق قرصاً صلباً يمتاز بسرعة نقل البيانات

المصدر: باريس - د.ب.أ

كشفت شركة «باتريوت» الفرنسية عن قرص صلب جديد، ينتمي إلى فئة أقراص الحالة الساكنة (SSD).

وأفادت الشركة، بأن القرص (VPR100) الجديد يمتاز بمعدل سريع لنقل البيانات وإضاءة (RGB)، مشيرة إلى أنه يأتي بتنسيق (M.2) ولا يزيد ارتفاعه على 0.7 سنتيمتر، فيما يبلغ عرضه 2.5 سنتيمتر.

وأضافت «باتريوت» أنه يتم توصيل القرص الصلب الجديد عبر أربعة مسارات (PCIe 3.0)، مع دعم الإصدار 1.3 من بروتوكول (NVMe).

وأوضحت أن الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات بالموديل سعة اثنين تيرابايت، يبلغ 3300 ميغابايت أثناء القراءة، و2900 ميغابايت أثناء الكتابة، لافتة إلى أن هذه القيم تسري مع تعطيل إضاءة RGB، لكن في حالة تشغيلها فإن معدل الأداء ينخفض بنسبة 20 إلى 30%.

يشار إلى أن شركة «باتريوت» لم تفصح عن أي تفاصيل بشأن موعد طرح قرص الحالة الساكنة الجديد في الأسواق، أو أسعاره المتوقعة.