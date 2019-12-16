«غوغل» توفّر وضع التركيز لهواتف «أندرويد»

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن إطلاق وضع التركيز (Focus mode) لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظامي «أندرويد 9 و10»، وذلك بهدف مواجهة الإلهاء الناتج عن التطبيقات والتنبيهات الصادرة عنها كتنبيهات «تويتر» و«إنستغرام».

وأوضحت الشركة الأميركية أن هذا الوضع يتوافر لأجهزة «أندرويد» الذكية المشتملة على وظيفة (Digital Wellbeing)، وهو يسمح للمستخدم بإيقاف عمل مجموعة من التطبيقات مؤقتاً، وذلك حتى يتمكن من التركيز على المهام، التي يقوم بها.

وأضافت أنه لتفعيل وضع التركيز يقوم المستخدم باستدعائه في الإعدادات من «Digital Wellbeing and parental controls» أو تطبيق «Digital Wellbeing»، ثم يتم تحديد جميع التطبيقات المعنية، التي لا يرغب المستخدم في أن تتسبب في تشتيت انتباهه، وبعد ذلك يتم تنشيط الوضع.