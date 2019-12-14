حساب المكافآت المالية لـ«بطاقة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

يمكن نقل مكافآت «بطاقة أبل» Apple Card إلى حساب المستخدم المصرفي، كما يمكنه استرداد هذه النقود كأرصدة يمكن استخدامها في «بطاقة أبل»، لكن بعض مستخدمي البطاقة يكتشف أن نسبة الأموال المستردة ليست ثابتة أو لا تتفق مع ما يحصل عليه من بعض المشتريات. ويرجع ذلك إلى اختلاف نسب الاسترداد التي قررتها «أبل» لكل فئة. فإذا شعرت بالحيرة إزاء النقود المستردة، يمكنك حساب ما ستسترده بالتعرف على هذه النسب:

- ستحصل على 3% من النقود التي تدفعها مقابل شراء أي شيء من شركة «أبل»، سواء من متاجرها أو من موقعها أو من متجر التطبيقات وعبر خدمة «آي تيونز» كالألعاب والمشتريات التي تتم من خلال التطبيقات.

- يمكنك استرداد 3% أيضاً من الأموال المدفوعة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها «أبل» كالاشتراك في خدمة الموسيقى أو خدمات التخزين المدفوعة في «آي كلاود».

- ستسترد نحو 2% من الأموال التي دفعتها عند الشراء باستخدام Apple Pay في أي فئة من المشتريات ومن دون أي حدود.

- إذا عزمت على الشراء من متجر أو موقع أو تطبيق لا يقبل الدفع من خلال Apple Pay، يمكنك استخدام بطاقة «أبل التيتانيوم» للحصول على 1% من قيمة المشتريات في شكل نقدي.