المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحويل المكالمات إلى البريد الصوتي

إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون بلس 7» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 13»، فيمكنك عدم الرد على المتصلين المجهولين أي من غير جهات الاتصال المعروفة لك، وممن لم تتصل بهم حديثاً، وتحويل مكالماتهم إلى البريد الصوتي، وذلك باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق «الإعدادات» Settings الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر إلى الأسفل داخل النافذة التي ستظهر أمامك، وانقر فوق تطبيق «الهاتف» Phone، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سماعة هاتف بيضاء فوق أرضية خضراء، ومن ثم مرر مجدداً للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «إسكات المتصلين المجهولين»Silence Unknown Callers، وبعد ذلك حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين لتفعيله، وبموجب ذلك سيتغير لون المفتاح من الرمادي إلى الأخضر. لكن إذا كنت تنتظر اتصالاً مهماً من طبيب على سبيل المثال، أو من إحدى الوظائف التي تقدمت لها، احرص على إيقاف تفعيل الخيار السابق.

إيقاف «تتبع اللياقة البدنية» في «ساعة أبل»

تستطيع «ساعة أبل» أن تؤدي لمستخدمها خدمات عدة، منها مساعدته على أداء تمريناته الرياضية بقياس عدد الخطوات والمسافات التي قطعها، ومتابعة المؤشرات الصحية الخاصة به كمعدل ضربات القلب، وعدد السعرات التي نجح في حرقها. وتندرج هذه المتابعة تحت ملمح تطلق عليه شركة «أبل» تتبع اللياقة البدنية. لكن أحياناً يفضل بعض المستخدمين إيقاف تفعيل هذا الملمح مؤقتاً. فإذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون بلس 7»، وساعتك من نوع «أبل واتش 2»، فاتبع الآتي لإيقاف الملمح: انقر فوق تطبيق الساعة على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد صغيرة، ثم مرر للأسفل وانقر فوق تبويب «ساعتي» My Watch في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر مجدداً للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «الخصوصية» Privacy وانقر فوقه، ابحث داخل النافذة التالية عن خيار «تتبع اللياقة البدنية» Fitness Tracking، وبعدها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين لتفعيله.