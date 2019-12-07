التعرف إلى الأماكن في «ويكيبيديا»

المصدر: الامارات اليوم

تضم موسوعة «ويكيبيديا» قدراً هائلاً من المعلومات عن كل شيء في الكون، لذلك، لم يعد من الصعب على المرء أن يتعرف إلى كل الأماكن المحيطة به، واستعراض المعلومات الخاصة بها من خلال هذه الموسوعة. فإذا كنت في مكان ما في بلدك، أو سافرت إلى بلد آخر، فإنه يمكنك التزود بالمعلومات عن الأماكن المحيطة بك باستخدام هذه الخطوات:

افتح متصفح الـ«ويب» الذي تفضله، ثم توجه إلى الرابط: https:/‏‏‏/‏‏‏bit.ly/‏‏‏2O1XB76وانقر فوق الزر الأزرق الخاص بخيار «إظهار مقالات عن المواقع المجاورة» Show Nearby Articles الموجود في نهاية النافذة.

ستلاحظ ظهور نافذة صغيرة للسماح بتشغيل خدمات الموقع في أعلى الجانب الأيسر من نافذة المتصفح، وهنا انقر داخلها فوق خيار «السماح» Allow.

ستظهر أمامك نافذة جديدة تحتوي على مقالات ذات الصلة بالمكان الذي توجد به، وعليك هنا النقر فوق أي منها لاستعراضها، فضلاً عن معرفة المسافة إلى أهم المعالم في المكان المحيط بك.