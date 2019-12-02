«دي لينك» تُطلق كاميرا مراقبة بعدسة 360 درجة

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أطلقت شركة «دي لينك» كاميرا مراقبة جديدة من سلسلة «الموديلات Vigilance»، مزودة بعدسة بانورامية 360 درجة بدقة خمسة ميغابيكسل، وتعمل في الليل والنهار.

وأفادت الشركة التايوانية، بأنها تهدف من خلال كاميراتها الجديدة إلى تلبية متطلبات الشركات التي ترغب في مراقبة مجالها بدقة وضوح (Full HD)، حيث تتضمن الكاميرا مستشعر CMOS قياس 2/‏‏1.5 بوصة، فيما تبلغ دقة الوضوح القصوى (2560 x 1920 بيكسل).

وأوضحت أن كاميرا «دي لينك DCS-4625» الجديدة تتمتع بوظيفة الرؤية الليلية عن طريق إضاءة بالأشعة تحت الحمراء، التي توفر رؤية واضحة في دائرة قطرها خمسة أمتار، مشيرة إلى أنه بفضل نطاق التباين العالي أو النطاق الديناميكي الواسع (Wide Dynamic Range) فإنه يمكن التعرف الى الأشخاص والكائنات في ظل ظروف الإضاءة المتغيرة.