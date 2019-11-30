«هانيويل» تطرح منصة حلول الإدارة والتحكم الخاصة بالمدن الذكية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أعلنت «هانيويل»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عزمها طرح باقة من حلولها المصمّمة خصيصاً لمواكبة الطلب المتنامي على تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية (IIoT)، التي من شأنها دفع عجلة تطوير وبناء المدن والمباني الذكية الحديثة، وذلك خلال مشاركتها في «معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2019»، الذي سينعقد في الفترة بين 1 - 4 ديسمبر. وسيكون خبراء القطاع وزوار المعرض على موعد للتعرف الى منصة حلول الإدارة والتحكم (CCP) الخاصة بالمدن الذكية التي تطلقها الشركة للمرة الأولى، والتي من شأنها تزويد مطوري المدن الذكية بمنصة رقمية شاملة تعمل على دمج البيانات من مختلف الأنظمة المتصلة بالشبكة، مثل أنظمة المراقبة والتحكم وشبكة المواصلات والمستشعرات الطرقية، فضلاً عن جمع البيانات وتخزينها وتحليلها، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الإدارية على مستوى المدينة.