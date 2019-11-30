«هواوي» تكشف عن سماعة توفير صوت 360 درجة

المصدر: بكين - سان دييغو - د.ب.أ

كشفت شركة «هواوي» عن سماعتها الذكية (Sound X) الفاخرة، التي طورتها بالتعاون مع شركة Devialet الفرنسية المتخصصة في إنتاج أنظمة «هاي فاي». وذكرت الشركة الصينية أن السماعة الجديدة مصممة لتوفير صوت 360 درجة فائق الجودة، بغض النظر عن مكان السماعة أو موضعها. وأفادت بأنه تم تجهيز السماعة بوحدتي «صب ووفر» بقدرة 60 واط، في حين تعمل خاصية (Speaker active matching) من شركة Devialet على تجنب التشوهات في الصوت.

إلى ذلك، أطلقت شركة «ريزر» الأميركية سماعة رأس جديدة مخصصة للألعاب، تمتاز بتصميم مستوحى من مظهر قوات إمبراطورية المجرة في سلسلة أفلام حرب النجوم الشهيرة، حيث إنها تأتي بمزيج خاص بين اللونين الأبيض والأسود، مع توقيعات على القوس والوسادات تشير إلى ذلك.